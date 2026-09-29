Почти 20 млн рублей выделят на покупку 25-метровой ели в Ижевске

Власти Ижевска решили купить новую искусственную елку для Центральной площади города. На эти цели выделят 19,5 млн рублей, сообщает IZHLIFE .

Как рассказал глава города Дмитрий Чистяков, приобретенная в 2019 году прежняя елка устарела. Новая будет на пять метров выше — целых 25 метров.

«Старая елка и сейчас очень красивая, но постоянный монтаж-демонтаж, все равно конструкция устаревает. И мы все-таки приняли такое решение, дорогое решение. Но город заслуживает этого, хочется в новогодние праздники удивить горожан», — заявил градоначальник в прямом эфире ТРК «Моя Удмуртия».

Закупочные процедуры уже запущены. Установить новую елку на Центральной площади должны к 1 декабря.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.