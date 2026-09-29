Ударил ножом и поджег квартиру: парень напал на свою девушку, но погиб сам

В Сибае в Башкортостане 19-летний парень напал с ножом на свою 17-летнюю девушку, после чего поджег квартиру, сообщает Baza .

Молодой человек набросился на студентку в двухкомнатной квартире. Агрессор нанес жертве множество ранений по всему телу. После этого он подпалил квартиру, где был сам. Нападающий также пострадал от огня.

Из-за пожара соседи вызвали экстренные службы, которые быстро прибыли и потушили огонь. Парень скончался от тяжелых ожогов, а девушку доставили в больницу.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она подключена к ИВЛ. Пациентку откачивали после остановки сердца.

Погибший принимал антидепрессанты и ранее посещал психиатра. При этом за две недели до нападения у парня был последний прием. Кроме того, у него дома часто случались припадки — он закрывался в квартире и не пускал маму внутрь.

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