The Atlantic: Трамп согласился на ослабление санкций против РФ
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Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предложили поддержать идею его спецпосланника по Восточной Европе об ослаблении антироссийских санкций. Взамен Москва должна освободить некоторых заключенных, сообщает газета «Ведомости».
Как пишет The Atlantic, соответствующую инициативу несколько месяцев назад выдвинул спецпосланник Джон Коул.
Его план предполагает взаимные уступки: Москва освободит некоторых политических заключенных, а Вашингтон ослабит экономические санкции против РФ. Трамп поддержал эту идею, однако инициатива пока находится на начальном этапе.
Этот подход может помочь США расширить диалог с Россией, выйдя за рамки урегулирования украинского конфликта. Также это создаст условия для заключения экономических соглашений. В частности, обсуждаются сделки в области нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других сырьевых товаров.
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