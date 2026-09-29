Синий трактор устроил переполох в аэропорту Новосибирска

Возле взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево в Новосибирске внезапно появился синий трактор, из-за этого трем пассажирским самолетам пришлось уйти на второй круг, сообщает SHOT .

Переполох в воздушной гавани произошел днем 25 сентября.

Из-за ЧП в 14:56 с высоты 366 м ушел на второй круг лайнер Embraer 170 S7 из Усть-Каменогорска, в 14:57 — еще один Embraer 170 S7 из Сургута с высоты 732 м, а в 14:59 — самолет Boeing 737-800 «России» из Сочи, он был на высоте 762 м.

Выяснилось, что синий трактор сеял траву в районе торца ВПП-34. Он принадлежал субподрядчику АО «Новосибирскавтодор». Заявки на выполнение работ у руководителя полетов не было, о посеве травы заранее не предупреждали.

По данному факту начали служебное расследование.

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