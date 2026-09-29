Больница Воскресенска получила рентген-аппарат типа «С-дуга»

Урологическое отделение Воскресенской больницы в 2026 году получило передвижной рентген-аппарат типа «С-дуга» для контроля операций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной рентген-аппарат поступил в урологическое отделение ГБУЗ МО «Воскресенская больница» по адресу: ул. Гражданская, 2А. Он позволяет получать изображения во время операции и контролировать ход медицинских манипуляций.

Плоский детектор помогает врачам различать мелкие детали, в том числе при лечении камней в почках и установке стентов. Генератор мощностью 15 кВт с вращающимся анодом обеспечивает стабильную работу при длительных процедурах. Функция BodySmart и платформа Unify ускоряют настройку аппарата под пациента, а фильтры снижают лучевую нагрузку на пациента и персонал.

«Аппараты типа С-дуга помогают врачам проводить вмешательства с постоянным рентгенологическим контролем и получать изображения в разных проекциях без необходимости менять положение пациента. Оборудование применяется в травматологии и ортопедии, хирургии, урологии, кардиологии и других направлениях. С начала года в больницы Московской области поступило 18 рентген-аппаратов типа «С-дуга» общей стоимостью 214 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.