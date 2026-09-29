В Центральном парке Ногинска пройдет «Осенняя классика»

Центральный парк Ногинска в субботу примет общеобластное мероприятие «Осенняя классика» с танцевальным флешмобом, квестом и мастерской по лепке из глины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После завершения теплого сезона парки Богородского округа продолжают проводить мероприятия. Во вторник и четверг в 17:00 в Центральном парке проходят занятия спортивно-бальными танцами с объединением «Танцы Голд». В хорошую погоду занятия проводят на сцене, в ненастную — в павильоне (18+). В пятницу в 10:00 в камерном зале парка состоится тренировка по нейрофитнесу (18+).

В субботу Центральный, Глуховский парки, а также «Роща» и «Липовая аллея» проведут игровые и творческие программы для детей (6+). В 14:00 в Центральном парке начнется «Осенняя классика»: в программе танцевальный флешмоб в 14:00, квест в 14:30 и мастерская по лепке из глины в 15:30 (6+).

В 16:00 в АРТ-гостиной Центрального парка откроется сезон творческих вечеров. Лауреат вокальных конкурсов София Царева представит сольную программу «Теплый свет осени» (6+).

В воскресенье в 12:00 в Центральном, Глуховском парках, «Роще» и «Липовой аллее» начнутся детские игровые и творческие программы (6+). В 16:00 в АРТ-гостиной Центрального парка лауреат вокальных конкурсов Александра Ковалева выступит с сольным концертом «Осень – время любить» (6+).

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

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