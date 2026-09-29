«Благоустройство» провело ямочный ремонт на 720 кв. м в Электростали

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю провели ямочный ремонт на 720 кв. м в Электростали и заменили 32 дорожных знака. Итоги работы обсудили 28 сентября на совещании в администрации округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Филипп Александрович Ефанов провел 28 сентября плановое оперативное совещание. Представители коммунальных служб, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также руководители социальных учреждений обсудили итоги прошедшей недели и задачи на предстоящий период.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю выполнили 720 кв. м ямочного ремонта и заменили 32 дорожных знака. В округе продолжается уборка дорог и общественных территорий. Специалисты также начали заготавливать пескосоляную смесь для обработки дорог и тротуаров зимой.

Специалисты «Мособлводоканала» за неделю устранили 39 засоров на сетях водоотведения. На всех четырех городских станциях водоочистки они меняют фильтрующие элементы и регулярно отбирают пробы воды для контроля ее качества.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.