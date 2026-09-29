Максим Шипицин из Ленинского округа получил спецприз экологической премии

Максим Шипицин стал номинантом премии «Экология — дело каждого» и получил специальный приз в номинации «Поколение будущего». Премию проводит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

«Победа и даже номинация в такой премии — это большое достижение для ребенка, особенно для воспитанника дошкольного отделения для детей с ОВЗ. За этим стоит труд не только самого Максима, но и его наставников, которые помогли ему поверить в себя», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

Подготовиться к конкурсу Максиму помогли заместитель директора по воспитательной работе Анжела Газетова и учитель-логопед Софья Оськина.

В администрации добавили, что экологическое воспитание в округе помогает детям бережно относиться к природе и применять полученные знания в жизни. Для детей с особенностями здоровья такие занятия также важны для социализации и развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.