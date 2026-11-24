«Шикарная»: Ваня Дмитриенко восхитился фото Анны Пересильд в платье
16-летняя актриса Анна Пересильд опубликовала в соцсетях новую фотосессию и получила множество комплиментов. В том числе ее кадры прокомментировал возлюбленный Ваня Дмитриенко, сообщает Super.ru.
Актриса выбрала элегантный образ в черном цвете с элементами ретро: приталенное платье на тонких бретелях, крупные серьги, гладкий пучок и выразительный макияж с фиолетовыми тенями.
Публикация быстро собрала восторженные отзывы. Мама актрисы Юлия Пересильд лаконично написала: «Богиня!». Певец Ваня Дмитриенко тоже отреагировал на кадры возлюбленной комментарием «Шикарная».
Поклонники назвали Анну утонченной, нежной и невероятно красивой, отметив, что этот образ ей очень идет.
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