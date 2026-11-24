Картина, написанная в 1862 году, оценивалась в £500–700 тысяч ($655–915 тысяч). Продавцом выступил частный коллекционер из Эстонии: работа находилась в его семье с XIX века, когда ее приобрели в Санкт-Петербурге.

Также на аукционе были проданы другие работы Айвазовского. В их числе «Неаполитанский залив с Капри вдали» — за £512 тысяч ($670 тысяч), «Американский пароход в бурном море» — за £218 тысяч ($285 тысяч), «Кораблекрушение» — за £154 тысяч ($200 тысяч). Кроме того, «Кораблекрушение при лунном свете» и «Зимний пейзаж на Украине» принесли по £448 тысяч ($585 тысяч) каждая.

Среди других лотов оказались картины Константина Коровина «Девушка, играющая на гитаре. Охотино» и «Натюрморт с розами и виноградом» — они проданы по £768 тысяч ($1 млн). «Лесная поляна с березами» Ивана Шишкина ушла за £250 тысяч ($325 тысяч), «Дети в поле» Константина Маковского — за £192 тысяч ($250 тысяч), «Чайные розы» Петра Кончаловского — за £166 тысяч ($215 тысяч), «Скалы и утесы» Николая Рериха — за £103 тысяч ($135 тысяч).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.