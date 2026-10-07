Подмосковное управление ФАС возбудило дело против ООО «Экосистем»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против ООО «Экосистем» по признакам нарушения Закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Абонент обратился в управление после входящего звонка с рекламой услуг связи. Заявитель указал на признаки нарушения Закона о рекламе.

По итогам рассмотрения обращения ведомство усмотрело признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе: распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если ведомство установит вину компании, ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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