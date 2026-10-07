Жители Подмосковья провели более 20 тыс платежей на портале госуслуг

Жители Подмосковья с начала года совершили более 20 тыс. платежей через сервис «Платежи» на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «Платежи» на портале госуслуг Подмосковья позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги, жилищно-коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности, образование и другие начисления. С начала года пользователи совершили через него более 20 тыс. платежей.

Для оплаты необходимо войти на региональный портал через подтвержденную учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем нужно открыть сервис в личном кабинете, выбрать найденное неоплаченное начисление и оплатить его.

Если нужного платежа нет, следует перейти в раздел «Оплата по УИН» и ввести уникальный идентификатор начисления из квитанции.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.