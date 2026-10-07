Бизнес Подмосковья может получить статус ответственного субъекта онлайн

Предприниматели Подмосковья теперь могут подать онлайн-заявку на статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Новый порядок вступил в силу 1 октября 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области утвердило новый порядок присвоения статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Распоряжение № 9-н вступило в силу 1 октября 2026 года. Заявку можно подать на Региональном портале государственных услуг (РПГУ).

«Для присвоения такого статуса и включения в реестр подмосковные предприниматели в том числе должны иметь ЭКГ-рейтинг на уровне не менее 61 балла», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При подаче заявления сервис предпроверки индекса деловой репутации автоматически заполняет количество баллов и предупреждает, если ЭКГ-рейтинг ниже требуемого. На РПГУ также можно получить выписку из реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности и подать заявление о прекращении статуса.

Предприниматели из реестра получают доступ к мерам поддержки. Среди них — снижение требований к объему инвестиций для реализации масштабных инвестиционных проектов по ряду направлений при получении земельных участков без торгов на основании закона Московской области № 122/2026-ОЗ. Также предусмотрены упрощение административных процедур, содействие в сопровождении инвестиционных проектов и консультационная поддержка.

Подать заявку можно на РПГУ.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.