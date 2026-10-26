Маск пожелал поджигателям конфликта на Украине гореть в аду
Американский предприниматель Илон Маск вновь заявил, что сторонники продолжения украинского конфликта должны гореть в аду, сообщает РИА Новости.
«Пусть кровожадные поджигатели войны, которые добиваются бесконечной войны, горят в аду!» — написал он в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал слова одного из пользователей соцсети, напомнившего, что в 2022 году предприниматель предлагал план мира, который предполагал в том числе признание Крыма российским, и заявлял о высокой цене этого конфликта.
Ранее сообщалось, что Илон Маск мог пойти на ограничения работы спутниковой системы связи Starshield из-за из-за того, что Киев использует ее для наступательных операций.
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