Маск пожелал поджигателям конфликта на Украине гореть в аду

«Пусть кровожадные поджигатели войны, которые добиваются бесконечной войны, горят в аду!» — написал он в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал слова одного из пользователей соцсети, напомнившего, что в 2022 году предприниматель предлагал план мира, который предполагал в том числе признание Крыма российским, и заявлял о высокой цене этого конфликта.

Ранее сообщалось, что Илон Маск мог пойти на ограничения работы спутниковой системы связи Starshield из-за из-за того, что Киев использует ее для наступательных операций.

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