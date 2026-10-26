Обладатель Кубка Стэнли Никишин подписал новый контракт с «Каролиной»

По условиям сделки, хоккеист заработает 3 млн долларов. Контракт рассчитан на один сезон.

Хоккеист дебютировал за клуб в мае прошлого года в Кубке Стэнли. В 81 игре дебютного для себя регулярного чемпионата НХЛ Никишин забросил 11 шайб и 22 раза ассистировал партнерам. Он сделал один результативный пас в 17 играх прошлого плей-офф, по итогам которого клуб завоевал первый за 20 лет Кубок Стэнли.

Ранее капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет заключительным в его карьере в Национальной хоккейной лиге.

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