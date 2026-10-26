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«Слишком самоуверен»: в Британии раскритиковали Киев после решения по Starlink

Политика

Киев слишком поверил в себя, полагаясь только на систему спутниковой связи Starlink, пишет Telegraph.

Отмечается, что проблемы с доступом Киева к Starlink стали тревожным сигналом из-за опасности, возникающей, когда одна компания может влиять на доступ технологии для целой страны, сообщает РИА Новости.

Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч.

Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.

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