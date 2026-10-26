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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись, сообщает Свердловская железная дорога на платформе «Макс».

Инцидент произошел на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги.

В результате никто не пострадал. Отмечается, что нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено.

К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее на железнодорожном переезде станции Автово Октябрьской ж/д водитель грузовика выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом.

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