Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись, сообщает Свердловская железная дорога на платформе «Макс».
Инцидент произошел на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги.
В результате никто не пострадал. Отмечается, что нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено.
К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее на железнодорожном переезде станции Автово Октябрьской ж/д водитель грузовика выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом.
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