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Поезд врезался в грузовик, который выехал на пути на Октябрьской железной дороге

На железнодорожном переезде станции Автово Октябрьской ж/д водитель грузовика выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом, произошло ДТП, сообщает пресс-служба ОЖД.

ЧП произошло в 02:37 в субботу.

Машинист локомотива из-за выезда автомобиля применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, поэтому столкновения избежать не удалось.

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. Локомотив не сошел с рельсов. На движение пассажирских поездов данный инцидент не повлиял.

Ранее при сходе поезда с рельсов на севере Франции пострадали 44 человека.

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