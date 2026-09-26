Поезд врезался в грузовик, который выехал на пути на Октябрьской железной дороге
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
На железнодорожном переезде станции Автово Октябрьской ж/д водитель грузовика выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом, произошло ДТП, сообщает пресс-служба ОЖД.
ЧП произошло в 02:37 в субботу.
Машинист локомотива из-за выезда автомобиля применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, поэтому столкновения избежать не удалось.
Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. Локомотив не сошел с рельсов. На движение пассажирских поездов данный инцидент не повлиял.
Ранее при сходе поезда с рельсов на севере Франции пострадали 44 человека.
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