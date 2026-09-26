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Поезд врезался в грузовик, который выехал на пути на Октябрьской железной дороге

Происшествия
Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

На железнодорожном переезде станции Автово Октябрьской ж/д водитель грузовика выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом, произошло ДТП, сообщает пресс-служба ОЖД.

ЧП произошло в 02:37 в субботу.

Машинист локомотива из-за выезда автомобиля применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим, поэтому столкновения избежать не удалось.

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. Локомотив не сошел с рельсов. На движение пассажирских поездов данный инцидент не повлиял.

Ранее при сходе поезда с рельсов на севере Франции пострадали 44 человека.

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