В Общественной палате РФ предложили установить федеральную выплату за долголетие
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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением ввести федеральную выплату в размере 200 тыс. рублей для граждан, достигших 100-летнего возраста, сообщает РИА Новости.
«Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тыс. рублей, а, может быть, и даже больше — 200 тыс. рублей. Это будет стимул нашим гражданам заботиться о своем здоровье», — сказал он.
Гриб добавил, что федеральные выплаты станут стимулом для россиян заботиться о своем здоровье. Также выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо Родины.
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