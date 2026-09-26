USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

В Общественной палате РФ предложили установить федеральную выплату за долголетие

Общество

Фото - © Медиасток.рф

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением ввести федеральную выплату в размере 200 тыс. рублей для граждан, достигших 100-летнего возраста, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тыс. рублей, а, может быть, и даже больше — 200 тыс. рублей. Это будет стимул нашим гражданам заботиться о своем здоровье», — сказал он.

Гриб добавил, что федеральные выплаты станут стимулом для россиян заботиться о своем здоровье. Также выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо Родины.

Какие лимиты рабочего времени для самозанятых начнут действовать с 1 октября 2026 года, кому увеличат пенсии и как можно зачислять наличные через банкомат чужого банка с помощью СБП, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.