В Общественной палате РФ предложили установить федеральную выплату за долголетие

«Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тыс. рублей, а, может быть, и даже больше — 200 тыс. рублей. Это будет стимул нашим гражданам заботиться о своем здоровье», — сказал он.

Гриб добавил, что федеральные выплаты станут стимулом для россиян заботиться о своем здоровье. Также выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо Родины.

Какие лимиты рабочего времени для самозанятых начнут действовать с 1 октября 2026 года, кому увеличат пенсии и как можно зачислять наличные через банкомат чужого банка с помощью СБП, читайте в материале РИАМО.

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