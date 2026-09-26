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Импортные витамины рекордно подорожают в России с 1 октября

В РФ вводятся введение ввозные таможенные пошлины в размере 35% на биологически активные добавки (БАД) к пище, произведенные в недружественных государствах, следует из постановления кабмина, размещенного на официальном портале опубликования нормативных актов .

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из-под действия этих правил выведены Венгрия и Словакия. Для остальных недружественных стран был установлен единый тариф — 35%.

Постановление вступает в силу по истечении семи дней после официального опубликования. Срок действия данных пошлин — по 31 декабря 2027 года.

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