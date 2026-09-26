Минувшая пятница в Москве стала самым холодным днем с начала осени

Прошедшая пятница в столице стала самым холодным днем с начала осени. Столбики термометров опустились до плюс 12,2 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на синоптическую ситуацию в столице окажет влияние гребень антициклона с востока. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, в утренние часы местами сохранятся очаги туманов», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что днем 26 сентября температура воздуха в Москве составит плюс 15… плюс 17 градусов, по области — от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик добавил, что в воскресенье вечером ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 7 — плюс 9 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 19 градусов.

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