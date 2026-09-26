Стас Михайлов рассказал о трудностях в браке из-за сложностей характеров

По словам исполнителя хита «Все для тебя», главное для него в отношениях — не страсть, а дружба и надежность.

«Вот важнее этого ничего для меня нет. Вот именно такое ощущение я должен пронести до конца своих дней. Друг, который не предаст. Вот это от женщины мне важно. С годами я понимаю, что вот это ключевое. Страсть — это не переходит в ключевую фазу», — сказал певец на подкасте Эмина Агаларова.

При этом Михайлов добавил, что из-за «горячих характеров» разногласия с супругой Инной бывают, но по мелочам и никогда не переходят во что-то серьезное. В глобальных вещах артист понимает, что жена рядом и ценит.

Стас и Инна Михайловы состояли в отношениях 20 лет, из них 10 лет — в браке. У пары две дочери: Иванна и Мария. В день рождения младшей дочери Инна заявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил расставание музыканта с супругой.

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