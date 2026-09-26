Иван Щербаков: согласован проект ЖК для программы реновации в Кунцеве

Согласован проект многоквартирного дома с благоустройством прилегающей территории, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

ЖК будет располагаться по адресу: ул. Молодогвардейская, вл. 54, 58.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту жилого комплекса для программы реновации на 1476 квартир в районе Кунцево Западного административного округа столицы. Согласно документации, он будет состоять из двух корпусов, в которых в совокупности запроектировано 20 жилых секций. Объект появится на участке площадью 4,2 гектара. Площадь застройки составит более 11 тысяч квадратных метров», — подедился Щербаков.

Общая площадь жилья в новом жилом комплексе превысит 94 тысячи квадратных метров. Квартиры сдадут полностью готовыми к переезду, с чистовой отделкой и установленной сантехникой, а 24 из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных жильцов.

Также на первом этаже обустроят входные группы жилых секций с вестибюлями, помещениями консьержей, колясочными и зонами почтовых ящиков.

Проект предусматривает благоустройство и озеленение придомовой территории.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в рамках программы реновации полностью расселили более 1,3 тысячи старых домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.