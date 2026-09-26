В Подольске отремонтировали 43 многоквартирных дома по программе капремонта

В городском округе Подольск продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом сезоне в план включены 88 многоквартирных домов, в которых предстоит обновить 343 конструктивных элемента. Подрядные организации уже завершили работы в 43 домах — это 102 элемента общедомового имущества.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет: в реестр квалифицированных подрядных организаций привлечено еще 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взят на личный контроль и осуществляется ручное сопровождение. Всего за 12 лет в регионе отремонтировано 20 тысяч МКД.

Ремонтные бригады работают по направлениям:

— кровли. Отремонтированы в 16 МКД. Качественная кровля — залог того, что квартиры не будут страдать от протечек, а конструкции дома — от сырости и преждевременного износа;

— внутридомовые инженерные системы — один из самых объемных блоков работ: обновлены в 18 домах, всего 39 элементов;

— подвалы. Приведены в порядок в 6 МКД (10 элементов): это важно для защиты фундамента и коммуникаций, а также для исключения сырости в нижних этажах;

— узлы учета, управления и теплоснабжения — работы завершены в 15 МКД (25 элементов);

— газоснабжение. Обновлено в 2 домах (4 элемента), что повышает безопасность эксплуатации газового оборудования;

— в одном МКД заменен 1 лифт — это напрямую влияет на комфорт и безопасность жильцов, особенно маломобильных граждан и семей с детьми;

— электроснабжение. Работы выполнены в 4 МКД (4 элемента) — надежная электросеть снижает риски аварий и перебоев;

— фасады. Отремонтирован в 1 доме.

Сейчас активные работы идут на 62 многоквартирных домах — это 156 элементов. Еще на 37 домах (61 элемент) к работам пока не приступали.

Для контроля сроков и качества в Подольске регулярно проводятся рабочие совещания с подрядчиками. Сегодня такую встречу провели руководитель проекта Денис Аксенов и директор МКУ «Окружное» администрации Подольска Дмитрий Фокин. На совещании детально обсудили реализацию программы капремонта. В центре внимания — исполнение договорных обязательств и текущий ход работ.

Отметим, что в приоритете сейчас завершение сезонных работ по системам отопления и плоским крышам. Необходимо строго соблюдать регламент и графики, учитывать погодные условия и своевременно проводить охранные мероприятия — это важно для обеспечения безопасности специалистов подрядных организаций и жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.