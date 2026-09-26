Продажи электрокаров в России выросли на четверть

Продажи электрокаров в России увеличились на четверть, а их импорт из стран СНГ вырос на 120%, сообщает SHOT .

Автолюбители все чаще выбирают электрокары и организуют «заправки» во дворах. За год спрос на новые электромобили вырос на 24%. Один из главных плюсов для жителей частного сектора — машину можно заряжать дома от обычной электросети.

Согласно данным «Автостата», за восемь месяцев текущего года в России продали 8 367 новых электромобилей. Однако реальное количество таких машин на дорогах может быть значительно выше: аналитики предполагают, что еще около 5 тыс. «электричек» находятся в стране без российского учета.

Многие автомобили привозят из стран СНГ через параллельный импорт, который за июль вырос на 120% по сравнению с прошлым годом. На Северном Кавказе спрос особенно заметен: за 8 месяцев в регионе продали 161 электромобиль, что на 42% больше, чем год назад.

Растет интерес и к зарядным станциям для дома. По данным АТОЛ, их продажи увеличились на 64%, а средняя цена выросла в полтора раза.

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