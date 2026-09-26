В РФ поручили операторам проверить роутеры MikroTik из-за угрозы взлома

Роскомнадзор дал поручение операторам проверить роутеры латвийской компании MikroTik из-за угрозы взлома. Всего в стране около 100 тыс. таких устройств, сообщает РБК .

В письме, текст которого есть у РБК, отмечено, что нужно принять меры по устранению потенциальных уязвимостей. Этот документ операторам направил ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный РКН.

В указанных роутерах были найдены потенциальные уязвимости в ПО RouterOS, которые позволяют хакерам обходить аутентификацию, получать доступ к конфиденциальной информации, изменять файлы, получать полный контроль над работой устройства. Но данную проблему можно устранить, обновив софт RouterOS.

По словам одного из источников, оператор обязан предупредить абонента об указной уязвимости. Если пользователь за 7 дней не обновит RouterOS, то ему могут ограничить трафик по отдельным портам, из-за этого доступ в Сеть будет работать с ограничениями.

Еще ГРЧЦ рекомендовал отечественным операторам мониторить IP-адреса абонентов, у которых стоит потенциально уязвимое оборудование.

По оценке Fplus, в РФ сейчас находится около 100 тыс. устройств MikroTik. У некоторых региональных операторов таким оборудованием пользуются тысячи абонентов, рассказывал президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. MikroTik популярен из-за защищенности, считают представители телеком-отрасли. Также они подчеркнули, что прямой обязанности обновлять конечное оборудование абонентов у операторов на сегодняшний день нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.