Зона бедствия: Бангкок ушел под воду после мощнейших ливней
Фото - © Игорь Рожков / Фотобанк Лори
Бангкок ушел под воду после мощнейших ливней. Все 50 районов столицы Таиланда объявили зонами бедствия, сообщает SHOT.
За сутки в некоторых районах выпало до 210 мм осадков. Вода затопила десятки улиц, практически парализовав движение. Машины глохнут в затопленных местах, а находчивые горожане передвигаются на лодках. На востоке Бангкока ситуация особенно тяжелая: каналы переполнены, вода не уходит с улиц.
Власти просят жителей поднять вещи и технику на возвышенности и по возможности не покидать свои дома. Из-за неблагоприятных условий возможны задержки рейсов в аэропортах Суварнабхуми и Донмыанг.
Городские службы круглосуточно откачивают воду и разгружают каналы, а синоптики предупреждают о новых ливнях как минимум до 27 сентября.
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