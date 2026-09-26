Зона бедствия: Бангкок ушел под воду после мощнейших ливней

Бангкок ушел под воду после мощнейших ливней. Все 50 районов столицы Таиланда объявили зонами бедствия, сообщает SHOT .

За сутки в некоторых районах выпало до 210 мм осадков. Вода затопила десятки улиц, практически парализовав движение. Машины глохнут в затопленных местах, а находчивые горожане передвигаются на лодках. На востоке Бангкока ситуация особенно тяжелая: каналы переполнены, вода не уходит с улиц.

Власти просят жителей поднять вещи и технику на возвышенности и по возможности не покидать свои дома. Из-за неблагоприятных условий возможны задержки рейсов в аэропортах Суварнабхуми и Донмыанг.

Городские службы круглосуточно откачивают воду и разгружают каналы, а синоптики предупреждают о новых ливнях как минимум до 27 сентября.

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