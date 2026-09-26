Обманутая телефонными мошенниками москвичка лишилась более 23 млн рублей

Пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который пригласил ее на собрание жильцов дома. Она продиктовала код из SMS-сообщения, который ей прислали. Вскоре после этого москвичке позвонил «представитель правоохранительных органов» и сообщил, что от ее имени пытаются оформить доверенность и снять деньги со счетов.

Не давая пенсионерке осознать происходящее, ее сразу переключили на лжепредставителя Росфинмониторинга. Тот убедил женщину срочно передать все сбережения, которые были дома и на банковских счетах, на инкассацию. Больше месяца пенсионерка снимала со счетов свои сбережения и передавала курьерам, называвшим ей кодовые слова, получая взамен якобы банковские документы о приеме денег.

Общая сумма ущерба составила свыше 23,4 млн рублей. Нагатинская межрайонная прокуратура устанавливает лиц, причастных к совершению мошенничества.

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