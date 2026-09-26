Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы за 2,8 млн рублей

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы. При этом она просит 2,8 млн за выступления и снять номер в отеле, так как жить артистке в столице негде, сообщает Mash .

Варнава сейчас живет на Кипре и чаще всего выступает на международных мероприятиях. Однако она готова вернуться в Россию, но только за хорошую оплату. Ее гонорар для российских заказчиков составляет 2,8 млн рублей за 5–6 часов, что на 300 тыс. рублей больше, чем для зарубежных клиентов. При этом цена может быть пересмотрена в зависимости от условий. За деньги Варнава готова отказаться от политических высказываний и обещает, что на корпоративе не будет сюрпризов.

Актриса продала единственную квартиру на Патриарших прудах, поэтому в ее райдере указан отель. Если мероприятие длится 2–4 дня, она готова взять на себя перелет и проживание бизнес-классом. Заказчик оплачивает только райдер: салат, фрукты, лосось на гриле, вино и джин без дополнительных услуг. На корпоративах ей нужен напарник. Екатерина утверждает, что без него теряется качество выступления.

Сейчас актриса ориентируется преимущественно на зарубежную аудиторию. Летом она выступала у украинских заказчиков — самым громким мероприятием стал день рождения модели Маргариты Паша, который она вела с комиком Максимом Галкиным*. За это Екатерина получила 2,5 млн рублей. В ближайших планах — арт-театр в Монако в сентябре и кабаре-мюзикл по Америке.

* Признан в России иностранным агентом.

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