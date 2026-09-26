Водитель без прав: 2 человека погибли в лобовом ДТП под Новосибирском

Авария произошла в районе 09:40 в субботу. 18-летний молодой человек, у которого не было прав на управление машиной, за рулем ВАЗ 2107 ехал по трассе от Новосибирска в направлении Барнаула. Предварительно, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan.

В результате ДТП водитель ВАЗ и пассажирка иномарки погибли на месте. Также водитель Renault 1940 года рождения доставлен в больницу, у него тяжелые травмы.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства данной аварии устанавливаются.

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