Компания Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков

Южнокорейская корпорация Hyundai, которая ушла из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 10 товарных знаков, сообщает ТАСС .

Среди них зарегистрированы три товарных знака с логотипом и названием автобренда Genesis. Знаки прошли регистрацию по разным классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Так, среди них есть подушки, грабли для ухода за гольф-дорожками и предоставление онлайновых незагружаемых файлов изображений.

Кроме того, в РФ зарегистрированы шесть товарных знаков с логотипом Hyundai и товарный знак Trago Xcient с логотипом бренда под разными классами МКТУ.

Заявки от корпорации поступали в Роспатент в 2024 и 2025 годах. Дата истечения действия товарных знаков в стране — 2034–2035 гг.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов отметил, что известные иностранные бренды стараются обеспечить регистрацию и продление действия своих торговых знаков в РФ. Это нужно для защиты от подделок, так как правообладатель заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если его пока нет на рынке страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.