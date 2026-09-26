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ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Марьино, Петропавловка и Лозовая

Подразделения группировки войск «Север» ВС России взяли под контроль населенные пункты Марьино, Петропавловка и Лозовая, сообщает пресс-служба Минобороны.

Военные сжимают кольцо окружения украинских формирований, которые располагаются на северо-востоке Харьковской области. Также они расширять внешнюю зону контроля, взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая.

Еще подразделения взяли под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области.

Ранее российская армия ударила ночью по центру обработки данных, мосту и сухогрузу на Украине.

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