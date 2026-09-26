USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
GBP
Фунт стерлингов
111,50
-1.00 %

Армия РФ ударила ночью по центру обработки данных, мосту и сухогрузу на Украине

Спецоперация
Скриншот видео Минобороны России

Фото - © Скриншот видео Минобороны России

ВС РФ минувшей ночью ударили дронами по объектам портовой, транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В Киеве пострадал центр обработки данных «Космонова». Он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах украинской армии.

Также ударами поражены портовый пункт в населенном пункте Вилково, через него ВСУ поступали оружие и боеприпасы из Европы, автомобильный мост в населенном пункте Маяки, который использовался для переброски грузов военного назначения. Также в Одесской области пострадал логистический центр «Новая почта», где хранили военные грузы.

В Черном море БПЛА поразили корабль (сухогруз), который доставлял грузы военного назначения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.