Армия РФ ударила ночью по центру обработки данных, мосту и сухогрузу на Украине

В Киеве пострадал центр обработки данных «Космонова». Он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах украинской армии.

Также ударами поражены портовый пункт в населенном пункте Вилково, через него ВСУ поступали оружие и боеприпасы из Европы, автомобильный мост в населенном пункте Маяки, который использовался для переброски грузов военного назначения. Также в Одесской области пострадал логистический центр «Новая почта», где хранили военные грузы.

В Черном море БПЛА поразили корабль (сухогруз), который доставлял грузы военного назначения.

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