645 украинских беспилотников ликвидировали над РФ ночью

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Прошедшей ночью над регионами России, Черным и Азовским морями сбили 645 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их ликвидировали с 20 часов 25 сентября до 8 часов 26 сентября дежурными силами ПВО.

БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что несколько человек погибли при атаке БПЛА на регион.

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