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Несколько человек погибли при атаке БПЛА на Краснодарский край

«Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Это невосполнимая утрата», — сказал глава края.

По его словам, один человек находится в тяжелом состоянии. Его доставили в районную больницу. Врачи оказывают раненому необходимую помощь.

Губернатор поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших.

Как добавил Кондратьев, обломки дрона повредили жилое здание. Еще пожары произошли на территории двух предприятий в районе. На местах ЧП работают все оперативные службы.

Ранее пять человек были ранены в результате ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область.

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