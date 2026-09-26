5 человек ранены в результате ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

В результате ночной атаки беспилотников противника в Ростовской области пострадали пять человек, сбиты более 30 БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за падения дронов на жилые дома один человек пострадал в Таганроге и четверо в Азове, среди них ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Он добавил, что БПЛА ликвидированы в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах: Азовском, Мясниковском и Неклиновском.

Как уточнил глава области, в Азове в результате падения беспилотника были повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, промобъекты, школа, Дворец культуры и машины. В Ростове-на-Дону повреждено несколько автомобилей.

«Силы ПВО продолжают отражать вражеские беспилотники. Сохраняется беспилотная опасность», — предупредил Слюсарь.

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