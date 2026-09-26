Туман с видимостью 200-700 м накрыл Московскую область
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До 10 часов утра субботы местами на территории Подмосковья туман с видимостью до 200-700 м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Для безопасности жителям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу.
Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
А водителям за рулем в тумане необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Нужно помнить, что большинство ДТП в такую непогоду происходит с движущимся впереди авто, так как туман скрадывает расстояние.
«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения», — подчеркнули в МЧС.
Еще при движении в тумане водители быстрее утомляются. При ухудшении видимости до 50 м и менее движение транспорта на дорогах прекращается.
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