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Туман с видимостью 200-700 м накрыл Московскую область

До 10 часов утра субботы местами на территории Подмосковья туман с видимостью до 200-700 м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Для безопасности жителям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

А водителям за рулем в тумане необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД. Следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Нужно помнить, что большинство ДТП в такую непогоду происходит с движущимся впереди авто, так как туман скрадывает расстояние.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения», — подчеркнули в МЧС.

Еще при движении в тумане водители быстрее утомляются. При ухудшении видимости до 50 м и менее движение транспорта на дорогах прекращается.

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