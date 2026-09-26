Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.