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Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе в субботу

Общество

В Подмосковье и Москве в субботу прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности обойдется без осадков.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут 7 — плюс 9 градусов, днем 27 сентября — от плюс 16 до плюс 18. По области местами пройдет небольшой дождь.

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