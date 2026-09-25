Роман Шамнэ 25 сентября сложил полномочия главы Наро-Фоминского округа

Роман Шамнэ сообщил жителям Наро-Фоминского округа о сложении полномочий главы 25 сентября. На прошедших выборах он получил мандат депутата Московской областной думы и теперь будет представлять в ней округ. Обязанности главы временно исполнит Андрей Ковалько. Шамнэ назвал его опытным человеком, который хорошо знает округ, и выразил уверенность, что тот продолжит работу по его развитию и благоустройству.

Шамнэ пришел в администрацию округа в 2010 году на должность первого заместителя главы, а девять лет назад возглавил муниципалитет. Он отметил, что за это время многое удалось сделать при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, и поблагодарил его за помощь в решении важных для жителей вопросов.

Шамнэ также поблагодарил жителей за доверие, прямые вопросы и конструктивную критику. По его словам, диалог с ними помогал определять первоочередные задачи. Своей команде он выразил благодарность за профессионализм и ответственность, подчеркнув, что результаты работы были общими. Шамнэ напомнил, что родился и вырос в округе, поэтому лично воспринимал каждое решение и стремился сделать его сильнее, современнее и комфортнее для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил экс-главу Химок Дмитрия Волошина и отметил, что тот работал результативно.

«Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно работал, результативно работал», — сказал Андрей Воробьев.