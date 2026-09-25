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Bild: мармеладные мишки «с сюрпризом» убили жителя Германии

Происшествия

Житель Германии скончался, съевмармеладных мишек «с сюрпризом». По предварительным данным, в сладостях были наркотики, сообщает немецкое издание Bild.

18 сентября в Фридрихсхайне произошли два похожих инцидента. 30-летнюю женщину и 40-летнего мужчину с нарушениями сознания доставили в больницу. Согласно данным Берлинского управления здравоохранения, у пострадавших наблюдались схожие симптомы: потеря сознания, замедленное дыхание и сильно суженные зрачки.

У двух выживших пациентов самочувствие улучшилось после введения препарата, который медики применяют при передозировке опиоидами.

Немецкие правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее в Италии умер 13-летний мальчик спустя девять лет комы после отравления сыром. В последние месяцы он принимал 47 препаратов в день.

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