Британские медики назвали два фактора, вдвое повышающие риск смерти у кошек

Благодаря семилетнему наблюдению за 209 домашними кошками медики установили, какие именно изменения чаще всего сопровождают старение и какие особенности связаны с более высоким риском смерти. Ветеринарные осмотры проводили каждые полгода, общее наблюдение продолжалось до смерти животного или окончания самого исследования.

Согласно данным исследования, старение кошек сопровождалось развитием различных нарушений. За время наблюдений хотя бы одна проблема со здоровьем проявилась у 96% животных, а две и более — у 84%. Чаще всего ветеринары диагностировали проблемы с зубами: их выявили у 176 кошек. Ортопедические патологии отмечали у 82% животных, шумы в сердце — у 59%. Другие заболевания встречались реже.

За время наблюдения умерли 59 участников. После учета возраста специалисты обнаружили две особенности, коррелировавшие с более высоким риском смерти в последующие годы.

У породистых кошек этот показатель оказался в 2,62 раза выше, чем у беспородных. Вторым фактором ученые назвали потерю мышечной массы: ее легкая степень в начале наблюдения была связана с повышенной в 2,01 раза вероятностью смерти.

Медики призвали обращать внимание на этот фактор и регулярно контролировать состояние мышц кошки еще до наступления ее старости.

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