CBS: Армия США проверяет возможности для вторжения на Кубу

Армия Соединенных Штатов проверяет возможности для вторжения на Кубу. При этом соответствующего приказа для этого нет, сообщает американский телеканал CBS .

По данным телеканала, Внутренний документ армии США требует от резерва Сухопутных войск проверить возможность предоставления Южному командованию военной полиции, медицинских, инженерных и логистических подразделений в течение ближайших четырех месяцев. Среди них — военная полиция, медицинская бригада, передовой хирургический отряд, инженерный батальон и подразделения, отвечающие за транспорт, ремонт, топливо и снабжение.

В документе говорится, что эти ресурсы могут понадобиться через 90-120 дней. Куда их могут направить, не уточняется.

CBS отмечает, что сценарии вторжения на Кубу рассматривались и раньше, но приказа пока нет. Подготовка не означает, что вторжение состоится.

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