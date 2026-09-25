CBS: Армия США проверяет возможности для вторжения на Кубу
Армия Соединенных Штатов проверяет возможности для вторжения на Кубу. При этом соответствующего приказа для этого нет, сообщает американский телеканал CBS.
По данным телеканала, Внутренний документ армии США требует от резерва Сухопутных войск проверить возможность предоставления Южному командованию военной полиции, медицинских, инженерных и логистических подразделений в течение ближайших четырех месяцев. Среди них — военная полиция, медицинская бригада, передовой хирургический отряд, инженерный батальон и подразделения, отвечающие за транспорт, ремонт, топливо и снабжение.
В документе говорится, что эти ресурсы могут понадобиться через 90-120 дней. Куда их могут направить, не уточняется.
CBS отмечает, что сценарии вторжения на Кубу рассматривались и раньше, но приказа пока нет. Подготовка не означает, что вторжение состоится.
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