Подмосковье заняло третье место по числу машиностроительных МСП в 2026 году

Московская область в 2026 году занимает третье место среди регионов России по числу малых и средних машиностроительных предприятий: на нее приходится 7,6% таких компаний. Данные об отрасли представили в преддверии Дня машиностроителя, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В России работают около 46,2 тыс. малых и средних предприятий машиностроения — это 85% всех компаний отрасли. За три года их число выросло на 10%, за пять лет — на 17%, сообщили в корпорации МСП в преддверии Дня машиностроителя, который в 2026 году отмечается 27 сентября.

Более трети машиностроительных МСП сосредоточено в Центральном федеральном округе, каждое пятое — в Приволжском, почти 14% — в Северо-Западном. Среди регионов лидируют Москва (16,8%), Санкт-Петербург (9,6%) и Московская область (7,6%). Далее следуют Свердловская область (4,2%), Челябинская область и Татарстан (по 3,6%), Нижегородская (2,9%), Новосибирская (2,8%) и Самарская (2,7%) области, Краснодарский край (2,6%).

В общем машиностроении работают 15,7 тыс. МСП. Компьютеры, электронные и оптические изделия выпускают 8,5 тыс. предприятий, электрооборудование — 8,1 тыс., медтехнику — 4,9 тыс. В автомобильном машиностроении заняты около 3,5 тыс. МСП, примерно столько же производят другой транспорт. Еще 1 тыс. предприятий выпускает оборудование для топливно-энергетического комплекса.

«МСП активно участвуют в крупных кооперационных цепочках, разрабатывают новые технологии и оперативно запускают производство высокотехнологичной продукции», — сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

С начала 2026 года машиностроительные МСП привлекли более 27 млрд руб. с помощью механизмов участников Национальной гарантийной системы, оператором которой выступает корпорация МСП. Это на 11% больше, чем годом ранее. Более 8 млрд руб. предприятия получили под «зонтичные» поручительства. По словам Исаевича, господдержка помогает ресурсоемким машиностроительным проектам развиваться в условиях дорогих кредитов.

Юридические лица составляют 73% машиностроительных МСП, индивидуальные предприниматели — 27%. Доля малых и средних предприятий без учета микробизнеса в отрасли достигает 18% против 4% в секторе МСП в целом. Поддержка предпринимателей ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.