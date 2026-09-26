Друзья спасли: парень потерял сознание, прыгнув со скалы во Владивостоке
Турист потерял сознание, прыгнув со скалы во Владивостоке, его удалось спасти друзьям, сообщает SHOT.
Молодой человек решил прыгнуть с 11-метрового мыса Тобизина в воду. Он не рассчитал и ударился всем телом о воду. В результате парень потерял сознание от болевого шока.
В момент происшествия рядом находились его друзья, которые выловили пострадавшего и перетащили на землю.
По предварительной информации, после инцидента парня осматривали медики.
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