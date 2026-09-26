Уничтожены 9 беспилотников, летевших на столицу

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ПВО ликвидировала девять беспилотников, которые летели на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник рассказал, что ночью сбили 11 дронов, направлявшихся к мегаполису.

Также несколько человек погибли при атаке БПЛА на Краснодарский край.

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