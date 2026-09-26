Полицейский застрелил медведя, напавшего на собак у дома в Иркутской области

В Иркутской области полицейские спасли местных жителей от нападения медведя, хищник забрался во двор, напал на собак и утащил одну в лес, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

ЧП произошло в одном из СНТ в Усть-Кутском районе утром 25 сентября. В дежурную часть поступило сообщение, что медведь забрался на территорию частного дома и напал на собак. Его увидела хозяйка участка. Женщина была в 3 м от хищника.

Медведь утащил со двора собаку, перелез через забор и ушел в лес. Семья заперлась в доме и позвонила в полицию.

К ним сразу же прибыли полицейские и охотовед. В 50 м от дома они нашли медведя. Помощник участкового сержант полиции применил огнестрельное оружие, в результате зверя застрелили.

Ранее СМИ писали, что в Иркутской области медведей стало вдвое больше нормы из-за слабого отстрела. Охотники отстреливают только около 10% от необходимого количества, а хищники все чаще выходят к людям.

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