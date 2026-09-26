Взрыв произошел на Эльгинском угольном месторождении в Якутии

Люди погибли в результате взрыва на резервной насосной станции на территории Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Взрыв произошел в субботу при производстве сварочных работ на Резервной насосной станции. В результате ЧП есть погибшие. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура города Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Эльгинское угольное месторождение — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля и одно из самых масштабных в мире. Его общая площадь составляет около 220 км². По данным на 2026 год, запасы угля составляют более 2,2 млрд тонн.

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