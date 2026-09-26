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Медведь напал на двух мужчин в лесу Бурятии

В улусе Хара-Шибирь в Бурятии медведь напал на двух мужчин в лесу, сообщает SHOT .

Местные жители искали пропавших телят около лесополосы, когда на них вышел крупный медведь. Сначала хищник бросился на одного мужчину, тогда второй открыл огонь из ружья, и зверь переключился на него.

Первый пострадавший, лежа на земле, сумел достать карабин, после чего застрелил хищника.

Затем мужчины смогли вызвать подмогу, вскоре их увезли в больницу Улан-Удэ. У пациентов диагностировали рваные раны. Им оказывают медпомощь.

Ранее врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко рассказал, что этим годом период активного выхода медведей к людям ограничится.

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