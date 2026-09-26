USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

Медведь напал на двух мужчин в лесу Бурятии

Происшествия
Гер Олег / Фотобанк Лори

Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори

В улусе Хара-Шибирь в Бурятии медведь напал на двух мужчин в лесу, сообщает SHOT.

Местные жители искали пропавших телят около лесополосы, когда на них вышел крупный медведь. Сначала хищник бросился на одного мужчину, тогда второй открыл огонь из ружья, и зверь переключился на него.

Первый пострадавший, лежа на земле, сумел достать карабин, после чего застрелил хищника.

Затем мужчины смогли вызвать подмогу, вскоре их увезли в больницу Улан-Удэ. У пациентов диагностировали рваные раны. Им оказывают медпомощь.

Ранее врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко рассказал, что этим годом период активного выхода медведей к людям ограничится.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.