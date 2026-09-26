Могут депортировать: в США задержали российского блогера Тарана

В Соединенных Штатах задержали эмигрировавшего российского блогера Евгения Таранова, известного как Таран. Соотечественника могут депортировать в РФ, сообщает SHOT .

На днях Таранова задержали сотрудники ICE во Флориде. По данным иммиграционной службы, он находится под стражей. Еще в 2010-х годах Катрузов (настоящая фамилия блогера) пытался создавать контент в России, снимая конфликты с сотрудниками ДПС в Тольятти.

В США Таранов перебрался в 2018 году. Он стал дальнобойщиком, обзавелся собственным грузовиком и открыл транспортную компанию. В Instagram* мужчина активно критиковал власти России и США, утверждая, что живет в Штатах как политический беженец.

По предварительным данным, Таранова задержали после конфликта с клиентом на его СТО из-за оплаты оказанных услуг. Клиент вызвал полицию, и блогера задержали сотрудники иммиграционной службы. При этом точные причины задержания пока не разглашаются.

Также Таранова обвиняют в финансовых преступлениях. Выходец из Украины создал сайт, в материалах которого утверждается, что в июне 2021 года россиянин получил 20 тыс. долларов на первоначальный взнос за две фуры, но деньги якобы не вернул. В качестве доказательств он публикует банковские документы и переписку.

Кроме того, на сайте содержатся обвинения в сексуальных домогательствах и отправке интимных фотографий. Все эти утверждения не подтверждены американскими властями.

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