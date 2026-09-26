XV Елисаветинский крестный ход состоится в усадьбе «Ильинское-Усово» 27 сентября

Ежегодное мероприятие пройдет в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов, при организационном участии прихода храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово совместно с Фондом «Елисаветинско Сергиевское просветительское общество».

Крестный ход проходит в память Августейших владельцев имения — императрицы Марии Александровны (1824-1880), супруги императора Александра II; великого князя Сергея Александровича (1857-1905) и его Августейшей супруги святой преподобномученицы Елисаветы Феодоровны (1864-1918), а также сподвижника Великокняжеской четы — священномученика Сергия Махаева (1874-1937).

Ранним воскресным утром паломники прибудут на праздничную Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинское. После богослужений участники и гости XV Елисаветинского крестного хода соберутся у Ильинского храма, откуда в 12:30 начнется молитвенное шествие, его возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Следуя из Ильинского в Усово, паломники пройдут мимо музеев, расположенных в исторических зданиях имения. Это Музей Российского Общества Красного Креста и Музей материнства и младенчества. Затем они отправятся к Москве-реке, где совершат переправу по понтонному мосту и на плотах. Далее, миновав Музей школы и детства в Усово, крестоходцы достигнут храма Спаса Нерукотворного Образа. Здесь состоится молебен в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, крестовой сестры Варвары, святых Царственных Страстотерпцев и священномученика Сергия Махаева.

На площади перед Спасским храмом с самого утра на протяжении всех мероприятий крестного хода будут работать монастырская ярмарка и благотворительная акция «День Белого Цветка». В этом году собранные средства будут направлены в помощь военнослужащим, получившим тяжелые увечья в ходе СВО.

Помимо этого, гости и участники XV Елисаветинского крестного хода смогут посетить передвижную стендовую выставку «История и традиции Священного Коронования русских Государей. Век XIX. К юбилеям коронационных торжеств 1826, 1856, 1896». Выставка посвящена многовековым традициям священного коронования, которые продолжали традиции венчания на царство русских царей.

По традиции крестоходцы смогут отведать трапезу с горячим чаем. Отъезд паломников запланирован на 17:30.

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